(CittàCeleste) Ausilio blocca il colpo per Gennaio: il giocatore non…

Niente ritorno di fiamma per Rafinha

Il portale CittàCeleste ha fatto rimbalzare la voce del collega Fabrizio Romano di Sky Sport, circa l’eventuale ritorno di fiamma per gennaio del brasiliano Rafinha.

“Sembrava un matrimonio destinato a durare, o magari a rinnovarsi subito, ma così non è stato. Il rapporto tra l’Inter e Rafinha torna a far parlare tifosi e giornalisti. Il brasiliano sarebbe pronto a riabbracciare Spalletti e gli ex compagni anche subito, ma le idee della società nerazzurre sembrano essere diverse.

Le condizioni poste dal Barcellona nel corso dell’ultima trattativa sono state ritenute eccessive da Ausilio, che ha preferito virare sull’usato garantito di Radja Nainggolan. Rafinha potrebbe comunque completare in maniera ottima il centrocampo dell’Inter, che non potrebbe che migliorare con il ritorno del brasiliano”.

Non ci sono le condizioni economiche per l’arrivo del brasiliano

Il portale prosegue l’analisi: “A fare costantemente i conti con i bilanci e le opportunità del mercato è sempre lui: Piero Ausilio. Il numero uno del mercato nerazzurro avrebbe posto più di un’obiezione al ritorno di Rafinha a gennaio. Le preoccupazioni del ds dell’Inter riguardano ovviamente la cifra richiesta dal Barça, che continua a pretendere somme assurde per un giocatore in esubero e in scadenza di contratto.

L’Inter intende sfruttare proprio quest’ultimo punto, mirando a limare le richieste dei ‘blaugrana’ a gennaio, oppure puntare tutto sull’acquisto a parametro zero, possibile solo a fine stagione. Dunque sì al ritorno di Rafinha, ma alle migliori condizioni possibili: la dirigenza ritiene decisamente sfavorevole sborsare cifre astronomiche per un giocatore che può convincere a firmare per il solo ingaggio aspettando qualche mese in più.

La sensazione rimane quindi che il grande colpo, quello che farà aprire i rubinetti a Suning, dovrebbe essere un altro. Tra gennaio e giugno sicuramente, ma l’Inter punterà su un profilo per cui valga davvero la pena spendere molto. E intanto è arrivata la notizia che ha fatto saltare tutti dalla sedia”.

Fonte: CittàCeleste