Cissè racconta Gerrard

Il primo tempo della finale di Champions League 2005, disputata a Isatnbul, vedeva il Milan in netto vantaggio di 3 reti a 0. Gerrard, allora capitano dei Reds, durante l’intervallo cercò di risollevare la squadra, portandola alla vittoria. L’ex compagno, Djibril Cissè, ha raccontato l’avvenimento ai microfoni di RMC Sport.

Le parola di Cissè

“Stevie si alzò e disse che il Liverpool era tutto quello che aveva. Era il suo club e non voleva essere parte di un pezzo di storia ridicola della Champions League. Ci disse che se lo rispettavamo e gli volevamo bene come capitano, dovevamo svegliarci e tornare in partita. Segnò il primo gol, ottenne un rigore. Fece un secondo tempo pazzesco, giocò persino terzino destro. Quel discorso all’intervallo rimarrà nella mia mente per sempre”.

Secondo quanto riportato dal “Mirror”, Carragher, anch’egli militante nel Liverpool, ha affermato di non ricordarsi questo particolare discorso di Stevie G, dicendo:” Non credo, magari avevo lasciato lo spogliatoio insieme allo staff”.

Fonte: Rmc e Mirror