Cineblog01 (oggi Cb01.movie), è legale guardare film in streaming?

Cineblog01 la storia del sito

Cineblog01 è il più grande sito italiano di pirateria cinematografica e sportiva. Un portale che tra peripezie varie e oscuramenti continua a diffondere contenuti illegali da anni, nel diniego di ogni norma di legge. Ad ogni chiusura è seguita l’apertura di un nuovo sito clone, dalla struttura identica all’originale, su cui continua ad essere possibile guardare in streaming ogni film in uscita e gli eventi sportivi proposti in esclusiva dalle pay per view.

Cineblog01 e Cb01.movie

Fino a pochi mesi fa cineblog01 si chiamava cb01.movie. Le attività del noto portale sono proseguite a lungo su questo nuovo indirizzo web, che ha goduto di enorme visibilità sui principali motori di ricerca. Il richiamo “all’originale”, importante sottolinearlo, era presente già nella descrizione del sito, subito sotto il Title.

Cineblog01 / Cb01.zone

Da qualche mese le attività del noto portale si sono spostate su un nuovo dominio, cb01.zone. Un cambio dovuto all’ennesimo oscuramento, che con ogni probabilità non sarà neppure l’ultimo.

Cineblog01 oggi è Cb01.news

Proprio nella giornata di ieri Cb01 è stato sottoposto ad oscuramento. Stessa tattica di sempre, il sito è tornato online con un nuovo dominio cb01.news.

Cineblog01, guardare film in streaming è legale?

Andiamo a dare una risposta alla domanda di moltissime persone arrivate sul sito a leggere questo articolo. Guardare film in streaming è legale? La risposta è “ni”. Per quanto scorretto e deplorevole, vedere film in streaming non costituisce di per sé reato, essendo condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 174 della Legge 22 Aprile 1941, n. 633 con l’applicazione di una mera sanzione pecuniaria pari ad euro 154. A chiarirlo numerose sentenze, anche molto recenti.

Cineblog01, scaricare film dai siti di streaming è legale?

La situazione muta se il navigatore non si limita a guardare il film in streaming ma compie un’ulteriore azione, ovvero effettua il download del contenuto. La detenzione del contenuto, o peggio ancora la divulgazione P2P, integra condotte più complesse che comportano anzitutto la confisca del materiale audio-visivo illegalmente detenuto.

Cosa rischiano i gestori di Cineblog01 e di altri siti di streaming?

I gestori di siti come Cineblog01 rischiano moltissimo. Reclusione da sei mesi a 3 anni oltre ad una saluta sanzione amministrativa. L’art. 171- ter della Legge 22 Aprile 1941, n. 633 dispone infatti che chi duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico abusivamente, con qualsiasi procedimento e anche solo in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo o cinematografico a fini di lucro è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 a 15.493 euro.