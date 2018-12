Chievo Verona – Inter, le pagelle dei nerazzurri: Perisic illude, il peggiore è.. (Gds)

Chievo Verona – Inter pagelle. L’Inter si ferma a Verona. I nerazzurri, infatti, non sono andati oltre l’1-1 nella sfida in trasferta contro il Chievo, al termine di una partita difficile. I milanesi passano in vantaggio al 39′ grazie una rete siglata da Ivan Perisic, ma subiscono il pareggio di Pellissier al 91′.

I voti della Gazzetta dello Sport

Chievo Verona – Inter pagelle. L’edizione odierna della Rosea, in edicola oggi, ha premiato come migliore in campo, Ivan Perisic, che ha interrotto il suo digiuno da gol che durava dalla sfida contro il Bologna: “Non in gol: il gioiello del croato è il velo con cui inventa quell’azione. Poi la chance a Joao Mario e una voglia ritrovata”. Il peggiore, invece, è il difensore De Vrij: “Pronti via e subito regala palla a Meggiorini. L’uscita fuori tempo su Stepinski è dannosa e mette in crisi tutto il reparto”.

