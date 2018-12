Chievo Inter, conferenza stampa di Spalletti: quando e dove seguirla in streaming

Chievo Inter, ecco quanto il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa, dove seguire l’evento

Chievo Inter, dopo il successo ottenuto contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di Verona. Contro il Chievo, fanalino di coda, l’Inter andrà a caccia di una vittoria esterna che manca dal 29 ottobre scorso, quando Icardi e compagni hanno battuto 3-0 la Lazio all’Olimpico di Roma.

Successivamente, sono arrivate due sconfitte contro Atalanta e Juventus e un pareggio contro la Roma. Nella giornata di domani Luciano Spalletti incontrerà i colleghi giornalisti per la consueta conferenza stampa.

“Alle ore 12:00 di venerdì 21 dicembre presso il centro sportivo Suning si terrà la conferenza di Luciano Spalletti in vista di ChievoVerona-Inter, gara valida per la 17^ giornata di Serie A TIM. L’ingresso ai giornalisti sarà consentito dalle 11:45 e non sarà permesso l’accesso ai fotografi. La conferenza sarà in diretta sul canale Youtube del Club, aggiornamenti live sul profilo Twitter ufficiale @Inter“, questo il comunicato del club nerazzurro. .

Per il match di sabato alle ore 18:00 il tecnico nerazzurro potrebbe convocare anche Matias Vecino, che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare che l’ha tenuto fuori contro Juventus, Psv e Udinese. Oltre al centrocampista uruguaiano, dovrebbe tornare anche Dalbert, dopo l’infortunio al polpaccio che l’ha tenuto fuori per alcune settimane.