Chiesa, duello sul mercato tra Inter e Juventus. La Fiorentina vuole… (TS)

Federico Chiesa – sottolinea Tuttosport – sarà uno dei pezzi grossi contesi dai top club, soprattutto da due realtà che storicamente non vedono l’ora di sfidarsi sul prato e fuori: Juventus e Inter. La Fiorentina proverà a resistere, ma al tempo stesso non può non aver già apposto un prezzo sul colletto della divisa del suo gioiello: 50 milioni, ma probabilmente anche 65/70.

Il ragazzo, che il 25 ottobre ha compiuto 21 anni, ha un contratto quadriennale con i viola, come recita il rinnovo siglato nel novembre scorso. E l’ingaggio da 1,6 milioni netti ne fa l’elemento più pagato della rosa di Stefano Pioli, subito davanti a Marko Pjaca che si “ferma” a 1,5.