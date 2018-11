Champions League, Tottenham-Inter 1-0: Eriksen punisce i nerazzurri

Champions League, il Tottenham supera di misura l’Inter, decide Eriksen nella ripresa

Champions League, l’Inter esce sconfitta dalla trasferta londinese. A Londra, decide la rete di Eriksen all’80° che condanna i nerazzurri alla seconda caduta europea della stagione. Una partita che la squadra di Spalletti ha tenuto bene a livello difensivo, concedendo pochissimo fino alla rete del centrocampista danese.

Nella prima frazione di gara, gli inglesi hanno colpito una traversa con Winks al 38°, mentre i nerazzurri hanno avuto un’ottima occasione non sfruttata al 46°, prima da Icardi e poi da Borja Valero.

Il secondo tempo ha visto il buon inizio dell’Inter e per gran parte del tempo i nerazzurri non hanno concesso nulla. Inter pericolosa con Perisic, salva Lloris in calcio d’angolo. Poi, all’80°, una penetrazione di Sissoko sulla sinistra spacca in due la difesa nerazzurra, palla a Alli in area di rigore, tocco perfetto per Eriksen che di sinistro supera Handanovic.

Per la qualificazione è ancora tutto aperto: l’Inter dovrà battere il Psv, sperando che il Tottenham non faccia l’impresa al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona.