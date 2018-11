Champions League, Tottenham-Inter 0-0 primo tempo: la traversa salva i nerazzurri

Champions League, finisce 0-0 il primo tempo, la miglior occasione è del Tottenham, Inter vicina al gol nel recupero

Champions League, a Wembley è terminata la prima frazione di gara. Tottenham e Inter sono sullo 0-0, in un primo tempo che ha visto una grande occasione per parte. L’Inter ha tenuto bene il campo, con gli inglesi pericolosi con tiri da fuori area. Alli e Lucas hanno provato dalla distanza, il primo con una conclusione alta, il secondo con la parata a terra di Handanovic.

Tottenham vicinissimo al vantaggio al 38°, con la traversa colpita da Winks con un tiro di interno destro. Inter poco pericolosa, ma al 46° i nerazzurri hanno la grande occasione per passare in vantaggio. Cross basso dalla destra, Icardi non riesce a concludere a rete di prima intenzione, con Borja Valero che riceve la sfera, ma perde l’attimo per calciare in porta.

Due ammoniti nel Tottenham: Alderweireld e Lamela per falli commessi su Icardi e Brozovic. Inter che ha dovuto sostituire Nainggolan al 44° per problemi fisici, al suo posto Borja Valero. Nel complesso, la squadra di Luciano Spalletti ha tenuto bene il campo. Qualche errore di troppo in fase di disimpegno, ma oltre alla traversa colpita da Winks, i nerazzurri non hanno rischiato praticamente nulla.

Nella ripresa servirà la massima attenzione. Il Tottenham spingerà ancora più forte alla ricerca della vittoria, unico risultato che lo terrebbe ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri dovranno essere bravi nelle ripartenze, gli inglesi concederanno qualcosa.