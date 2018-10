Champions League, Psv-Inter 1-2: rimonta nerazzurra, è fuga Champions!

Champions League, rimonta vincente dell’Inter che supera 2-1 in trasferta il Psv, primo posto nel girone con il Barcellona a quota 6 punti

E’ arrivata la seconda vittoria consecutiva in Champions League per l’Inter di Luciano Spalletti. E’ il secondo successo in rimonta, dopo l’incredibile successo ottenuto a ‘San Siro’ nei minuti finali contro il Tottenham. Il Psv si arrende ai nerazzurri 2-1, dopo essere passato in vantaggio al 27° con un perfetto destro sotto la traversa di Rosario. L’Inter ha reagito, trovando il meritato pareggio al 44° con il destro di Nainggolan dal limite dell’area di rigore.

Nella ripresa, al 60° Icardi ha portato in vantaggio i nerazzurri, sfruttando un gravissimo errore difensivo degli olandesi. Il portiere Zoet si scontra con Scwaab, il centravanti nerazzurro ne approfitta e insacca a porta vuota. L’Inter potrebbe chiudere il match, ma il portiere olandese salva ancora su Icardi. Psv che sfiora il pareggio con una splendida rovesciata di Malen, ma Handanovic è strepitoso e devia in calcio d’angolo. Finisce 2-1 per l’Inter: è fuga Champions! Primo posto del girone insieme al Barcellona a quota 6 punti. Tottenham e Psv restano fermi a 0 punti. Il prossimo incontro sarà lo scontro al vertice: a ‘San Siro’ sarà Inter-Barcellona.