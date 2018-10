Champions League, Psv-Inter 1-1 fine primo tempo: Nainggolan risponde a Rosario

Champions League, 1-1 a fine primo tempo tra Psv e Inter, i nerazzurri rimontano la rete di Rosario con Nainggolan sul finale della prima frazione di gara

E’ 1-1 a fine primo tempo tra Psv e Inter, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Al vantaggio olandese di Rosario al 27°, i nerazzurri hanno risposto con Nainggolan al 44°.

Pareggio meritato per la squadra di Luciano Spalletti, che dopo essere andata sotto, ha preso in mano il match, creando molte occasioni da rete.

Le azioni salienti

Parte forte l’Inter, con Nainggolan che va al tiro al primo minuto di gioco, tiro centrale parato da

Zoet. Al 4° Psv vicino al vantaggio: cross di Dumfries, sponda di testa di de Jong, Bergwijn da ottima posizione calcia alto sopra la traversa. Al 6° torna in avanti l’Inter. Cross dalla sinistra di Asamoah, Icardi di testa non trova lo specchio della porta, con la sfera che termina sul fondo. Al 18° ci prova Perisic, il suo destro è debole, Zoet blocca senza problemi. Al 20° tiro dalla distanza di Vecino, palla che termina a lato. Al 21° la più grande palla gol del primo tempo per il Psv. Lozano tira da fuori area, deviazione di Skriniar, Handanovic respinge centrale, la sfera si alza pricolosamente, il portiere nerazzurro e D’Ambrosio si ostacolano, ma la retroguardia dell’Inter riesce a liberare l’area di rigore. Al 26° Inter vicina al vantaggio. Perfetto controllo in area di rigore di Icardi, assist a Vecino che calcia di destro di controbalzo, la sfera termina alta sopra la traversa di un soffio, con Zoet che non ci sarebbe arrivato. Al 27° arriva il vantaggio del Psv con Rosario. Un perfetto destro da fuori area, Handanovic non può nulla, è la rete che sblocca il match.

Al 34° ancora Inter vicina alla rete. Cross dalla destra di D’Ambrosio, Icardi anticipa tutti, ma il

suo colpo di testa esce di pochissimo alla destra di Zoet. Al 37° ancora Icardi vicino al gol.

Perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Zoet compie una prodezza parando

sulla linea di porta la conclusione del capitano nerazzurro. Ancora Inter, è Nainggolan al 40° a

concludere a rete, il suo destro di controbalzo, da buona posizione, termina a lato. Rischia tantissimo l’Inter al 41°. Handanovic esce dall’area di rigore sul lato destro, Bergwiin lo salta, il portiere nerazzurro ferma l’azione con la mano: fallo per il Psv e cartellino giallo per il numero uno. Dalla punizione che ne scaturisce, Lozano va al tiro, Handanovic devia sopra la traversa. Al 44° il pareggio dell’Inter! E’ Nainggolan con un perfetto destro dal limite dell’area di rigore a pareggiare il match. Pareggio meritato dei nerazzurri, che dopo la rete di Rosario, hanno preso in mano le redini dell’incontro. Ammonito D’Ambrosio al 44° per un fallo su Lozano.