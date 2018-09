Champions League | Pochettino, Spurs in difficoltà: “Alli potrebbe…”

Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa, facendo chiarezza riguardo la situazione degli infortunati.

“Dele è un po’ sfortunato, si è fatto male subito dopo i primi 20 minuti della gara contro la Spagna. Siamo delusi, salterà il match con il Liverpool e rischia di non esserci nemmeno in Champions League con l’Inter. Non si tratta di un problema grave. Spero possa essere disponibile il prima possibile”.

“Ha detto che è dispiaciuto (per la condanna ndr), tutti possono sbagliare. Lui lo ha fatto e ne sta soffrendo, si sta auto punendo. E’ stato lui a dirmi, per primo, di aver sbagliato, questo serva da lezione a tutti”.

TEAM NEWS:

👤 @dele_official (hamstring) unavailable this weekend.

👤 Hugo Lloris (thigh) unavailable and expected to be out for several weeks.

👤 @JuanMFoyth (thigh) returned to training last week.

👤 @MoussaSissoko (hamstring) expected to return to training next week. pic.twitter.com/zUBDxf7hZe

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 13, 2018