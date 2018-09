Champions League, l’Inter in Rai: ecco le partite in chiaro

Riparte la Champions League anche in tv. Sulla Rai saranno visibili alcuni match dell’Inter. Ecco quali.

La musichetta della Champions League sta per risuonare. Un momento che tutti i tifosi dell’Inter stanno attendendo con grande ansia ed esaltazione collettiva. Chi non ha la possibilità di vedere le partite in pagamento, stavolta non ha scuse.

Barcellona-Inter e Tottenham-Inter in chiaro sulla Rai. Le partite Champions.

Nello specifico, le partite dell’Inter visibili in chiaro sui canali Rai per tutti gli utenti saranno Barcellona-Inter, in programma mercoledì 24 ottobre, e Tottenham-Inter del 28 novembre. Segnatevi queste date. I due big-match che decideranno le sorti nel girone. L’Inter e Spalletti pronti a stupire. Anche per il bene del calcio italiano a livello europeo.