Champions League, la sorpresa arriva da Mosca: crollo Real Madrid!

Champions League, clamorosa sconfitta del Real Madrid, che non riesce a rimontare la rete subita al 2°, bene le italiane

La seconda giornata di Champions League ha visto il crollo del Real Madrid a Mosca. Il CSKA ha vinto 1-0, con la rete di Vlasic dopo solo due minuti. Serata storta per la squadra di Lopetegui, che ha colpito tre legni con Casemiro e Benzema nel primo tempo e Mariano Diaz nel finale di match.

Bene Juventus e Roma, che vincono nettamente i rispettivi incontri casalinghi. I bianconeri hanno battuto 3-0 lo Young Boys con una tripletta di Dybala. I giallorossi hanno superato 5-0 il Plzen con la tripletta di Dzeko e le reti di Under e Kluivert.

Gil altri incontri

Il Manchester City vince in Germania contro l’Hoffenheim. La squadra di Guardiola coglie il primo successo nel girone grazie alla rimonta firmata Aguero e David Silva, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio tedesco di Belfodil. Passo falso casalingo del Bayern Monaco, che non va oltre l’1-1 contro l’Ajax. Vantaggio bavarese di Hummels, pareggio degli ospiti con Mazraoui. Non trova la vittoria il Manchester United, fermato in casa sullo 0-0 dal Valencia.

Spettacolo e reti a Lione, dove i padroni di casa rimontano due reti allo Shakhtar Donetsk, pareggiando 2-2. Vittoria in trasferta del Benfica che supera 3-2 l’Aek Atene. I portoghesi hanno giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini. Domani si giocheranno i match degli altri gironi. L’Inter sarà impegnata in Olanda contro il Psv, mentre il Napoli giocherà in casa contro il Liverpool.