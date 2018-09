Champions League | Designazioni arbitrali, Inter Tottenham diretta da…

Inter Tottenham, ecco il direttore di gara

Sono state diramate le designazioni arbitrali della gara di martedì prossimo di Champions League, Inter Tottenham.

La sfida del Meazza di Martedì sera sarà diretta dal francese Clement Turpin, i suoi assistenti e connazionali saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore. Il quarto uomo sarà Guillaume Debart. Gli addizionali saranno Ruddy Buquet e Nicolas Rainville.

Sia gli Spurs che i nerazzurri sono reduci da una sconfitta in campionato. I ragazzi di Spalletti devono, per forza di cose, ritrovare la bussola e trovare la vittoria in casa. Il Meazza quest’anno non ha portato bene, 1 punto in 2 gare.