Champions League, Inter-Tottenham 2-1: rimonta incredibile!

Champions League, vittoria pazzesca dell’Inter, che rimonta negli ultimi minuti con il capolavoro di Icardi e la firma di Vecino

Un ritorno in Champions League da pazza Inter. A ‘San Siro’, un capolavoro di Icardi all’86° e un colpo di testa di Vecino al 92° regalano un successo fondamentale: finisce 2-1. Il vantaggio londinese è firmato da Eriksen al 53°. Un gol con una buona dose di fortuna, con il tiro del centrocampista danese deviato da Miranda. La palla prende una traiettoria beffarda per Handanovic, che non riesce con un colpo di reni ad alzare sopra la traversa. Poi, l’eurogol di Mauro Icardi all’86°, con un destro al volo da fuori area su preciso cross di Asamoah dalla sinistra. Al 92°, esplode il ‘Giuseppe Meazza’ con il colpo di testa di Matias Vecino.

Una partita che ha visto la squadra di Spalletti tenere bene il campo, ordinata in fase difensiva, con un grandissimo cuore e voglia di ribaltare l’incontro. Un primo tempo giocato alla pari, con grande equilibrio in campo e una sola occasione per il Tottenham con Kane. Una ripresa che, dopo la rete degli inglesi, ha visto più spazi da entrambe le parti. Handanovic ha tenuto in partita i nerazzurri con un paio di interventi decisivi. Poi, gli ultimi 10 minuti di fuoco, per scrivere nuovamente una nuova pagina di storia. Una vittoria che può cambiare la stagione nerazzurra.