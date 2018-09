Champions League, Inter-Tottenham 0-0: prevale l’equilibrio. Occasione per Kane

Champions League, tutto quello che è successo nella prima frazione di gara, regna l’equilibrio tra Inter e Tottenham

Il primo tempo di Inter-Tottenham, match valido per la prima giornata della Champions League 2018/2019, si conclude 0-0. Una prima frazione di gara che vede i nerazzurri pressare sin dai primi minuti, nel tentativo di fermare il palleggio degli inglesi. L’Inter pressa e ottiene una serie di calci d’angolo. Dalla bandierina, la squadra di Spalletti non riesce a rendersi pericolosa. Il primo tentativo è di Nainggolan all’8°. Il tiro del centrocampista nerazzurro termina alto sopra la traversa. La risposta del Tottenham arriva al 13° con Eriksen. Il fantasista danese calcia una punizione dai 25 metri, Handanovic è attento e respinge coi pugni. Ancora Inter al 15°, sugli sviluppi di una rimessa laterale dalla destra, la palla arriva a Vecino che conclude di sinistro da dentro l’area di rigore, il tiro termina lontano dalla porta difesa da Vorm.

Al 21°, prima ammonizione del match. E’ Skriniar a finire sul taccuino dell’arbitro per un contrasto duro ai danni di un avversario. Sanzione molto severa da parte del francese Turpin. Al

26°, spunto sulla sinistra di Perisic, che crossa in area di rigore, deviazione di Sanchez e Vorm

salva col pugno, la palla resta in area, ma nessun nerazzurro è pronto a ribadire in rete. Al 30° si

fa vivo il Tottenham nell’area nerazzurra. Punizione dalla trequarti di Eriksen, Sanchez tenta il

colpo di testa, con Handanovic che blocca in presa alta senza alcun problema.

Occasione Tottenham

Al 34° fiammata dell’Inter. Vertonghen sbaglia il disimpegno in area di rigore, cross in mezzo di Nainggolan, libera la difesa inglese, palla recuperata da Brozovic che, defilato sulla destra, prova il tiro da fuori area, Vorm controlla la sfera spegnersi sul fondo. Tottenham pericoloso al 36°, con un cross dalla sinistra di Son-Heung Min, palla deviata da un difensore nerazzurro, che passa tutta l’area di rigore. Al 37°, grande occasione per il Tottenham: Kane parte sul filo del fuorigioco su perfetto assist di Eriksen, saltato Handanovic, l’attaccante inglese non trova il tempo per mettere la palla in rete.

Al 38°, primo giallo per il Tottenham, ammonito Sanchez per un fallo su Nainggolan e punizione per i nerazzurri da posizione favorevole. Calcia Politano, palla deviata dalla barrier in calcio d’angolo. Sul successivo corner, uscita plastica di Vorm che afferra la sfera in tuffo. Al 40°, errore dell’arbitro Turpin che non ammonisce Vertonghen per un brutto intervento su Perisic sulla linea del centrocampo. Al 42° brivido per l’Inter su cross basso dalla destra di Aurier, Handanovic in tuffo salva tutto. Non c’è recupero, si conclude il primo tempo: è 0-0 a ‘San Siro’.