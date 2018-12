Champions League, Inter-Psv 0-1 primo tempo: errore di Asamoah, palo di Perisic

Champions League, nerazzurri sotto di una rete a metà gara, puniti da un grave errore difensivo, Perisic il più pericoloso

Champions League, l’Inter è sotto 1-0 contro il Psv all’intervallo. Un match che i nerazzurri si sono complicati al 13°, con il grave errore difensivo di Asamoah. Il terzino sinistro ha perso palla vicino all’area di rigore, Bergwijn si è involato sulla fascia, mettendo in mezzo un pallone perfetto per Lozano, che di testa ha trafitto Handanovic.

La partenza dell’Inter è stata più che buona. Pressing alto, tanta intensità e la prima grande occasione al 6° con Perisic. Icardi ha pennellato un cross perfetto per la testa dell’attaccante croato, ma Zoet si è superato, deviando la sfera sul palo.

Dopo il vantaggio del Psv, l’Inter ha faticato a trovare il giusto equilibrio. Molta frenesia nelle giocate e tanti palloni persi sulla trequarti. Al 15° è stato de Jong a sfiorare il raddoppio, ma Handanovic ha chiuso lo specchio della porta con una rapida uscita a terra.

I nerazzurri non sono riusciti a creare altre grandi occasioni. Icardi ha provato a trovare la via della rete con un colpo di testa al 21°, con la sfera che è finita alta sopra la traversa. L’ultimo sussulto nerazzurro è stato di Candreva al 38°. Cross basso dalla destra, Perisic è arrivato in ritardo, non trovando l’impatto vincente con la sfera.

Nel secondo tempo servirà almeno un gol. Da Barcellona arrivano buone notizie. La rete di Dembélé al 7° ha portato in vantaggio gli spagnoli. In caso di sconfitta del Tottenham, all’Inter basterà il pareggio. Servirà qualche cambio in attacco, per aumentare la pericolosità e trovare la via del gol.