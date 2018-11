Champions League, in anteprima i nuovi palloni

Champions League – Come ormai di consuetudine delle competizioni Uefa e FIFA, il pallone cambierà dopo la fase a gironi. Il sito Footy Headlines ha svelato le immagini del futuro pallone della finale di Madrid e quello della prossima stagione della massimo competizione per club europei. Solitamente, come accade da qualche anno, dagli ottavi sino in finale il pallone non subito variazioni.In precedenza vi era solo una colorazione, la quale veniva cambiata solamente in finale. Ecco come apparirà il pallone della UCL da marzo sino a Madrid.Passerà dal blu e all’azzurro all’arancione e rosso.

Il pallone della Finale

La sfera per la prossima UCL, invece, avrà una colorazione totalmente differente.

Fonte: Footy Headlines