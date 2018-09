Champions League, i risultati: clamorosa caduta di un top club!

Champions League, clamoroso crollo dei padroni di casa, Juventus corsara a Valencia con Cristiano Ronaldo espulso, tonfo della Roma a Madrid

La seconda serata di Champions League ha regalato una clamorosa sorpresa. Il Manchester City di Pep Guardiola è crollato in casa contro il Lione. I francesi si sono imposti 2-1, grazie alle reti di Cornet e Fekir. A nulla è servito il gol di Bernardo Silva.

La Juventus ha vinto in casa del Valencia 2-0, nonostante 60 minuti in dieci uomini per l’espulsione di Cristiano Ronaldo al 30°. Decisiva la doppietta di Pjanic, con entrambe le reti segnate su calcio di rigore. Al 95°, il Valencia ha fallito un calcio di rigore con Parejo.

Crollo Roma

La Roma di Di Francesco subisce una pesante sconfitta a Madrid. Contro i campioni d’Europa in carica è finita 3-0, con i gol di Isco, Bale e Mariano Diaz. Nell’altro incontro del gruppo, pareggio 2-2 tra Plzen e CSKA Mosca, con la squadra ceca che ha sciupato un vantaggio di due reti.

Il Manchester United di Josè Mourinho, inserito nel gruppo della Juventus, ha vinto 3-0 in Svizzera contro lo Young Boys. Doppietta di Pogba, uno su calcio di rigore, e sigillo di Martial. Vittoria anche per il Bayern Monaco, che ha superato 2-0 il Benfica in Portogallo: reti di Lewandowski e Renato Sanches. L’Italia ha chiuso la prima due giorni di Champions League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Tra due settimane si disputeranno gli incontri della seconda giornata