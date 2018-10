Champions League, Barcellona-Inter 2-0: Rafinha e Jordi Alba in rete

Champions League, il Barcellona supera 2-0 i nerazzurri al ‘Camp Nou’, in rete l’ex nerazzurro Rafinha e Jordi Alba

Champions League, prima sconfitta per l’Inter di Luciano Spalletti. A Barcellona, i nerazzurri cadono 2-0, contro una squadra superiore per tasso tecnico ed esperienza. Una rete per tempo: vantaggio siglato dall’ex nerazzurro Rafinha al 32°, raddoppio di Jordi Alba all’83°.

Inter che ha subito il palleggio della squadra di Valverde. I nerazzurri sono stati pericolosi nel primo tempo con Icardi, mentre nella ripresa hanno avuto due ottime occasioni con Politano. Nella prima, bravo il portiere tedesco Ter Stegen, che smanaccia un cross tagliato mancino dalla destra di Politano, anticipando Perisic. La seconda occasione vede Politano calciare alto da ottima posizione dentro l’area di rigore.

La situazione

Una sconfitta che mantiene l’Inter al secondo posto del gruppo B con 6 punti. Barcellona primo in classifica a 9 punti. Il pareggio tra Psv e Tottenham sorride ai nerazzurri. Le due squadre hanno conquistato il primo punto in classifica, con l’Inter che ha un vantaggio di 5 punti al giro di boa.

Nel prossimo turno, l’Inter ospiterà a ‘San Siro’ il Barcellona. Incontro che si giocherà il 6 novembre prossimo, con il ‘Giuseppe Meazza’ già esaurito da giorni.