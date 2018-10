Champions League, Barcellona-Inter 1-0 primo tempo: decide l’ex Rafinha

Champions League, una rete dell’ex nerazzurro Rafinha decide al momento Barcellona-Inter, nerazzurri pericolosi in due occasioni

Champions League, Inter sotto 1-0 contro il Barcellona al termine della prima frazione di gara. Al momento, decide la rete dell’ex nerazzurro Rafinha al 32°. Il fantasista mette in rete al volo di sinistro un perfetto pallone crossato dalla destra da Suarez.

Fino alla rete del vantaggio catalano, l’Inter ha tenuto bene il campo, difendendo per la maggior parte del tempo. Icardi ha avuto due buone occasioni. La prima al 16°, con il capitano nerazzurro che anticipa Ter Stegen su cross basso dalla sinistra di Perisic, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. La seconda su assist di Vecino, ma l’attaccante argentino non conclude di sinistro, scivolando in area di rigore.

Lenglet e Vecino

Prima del vantaggio del Barcellona, è il difensore centrale Lenglet a sfiorare il vantaggio al 18°. Perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Handanovic compie una parata di istinto quasi sulla linea di porta.

Inter che va vicina al pareggio al 38° con Vecino. Destro potente del centrocampista uruguaiano dai 25 metri, palla che non scende abbastanza, finendo alta sopra la traversa di non molto. In pieno recupero, una punizione di Coutinho deviata da Miranda finisce fuori di poco, con Handanovic spiazzato. Nella ripresa servirà un’Inter più coraggiosa nel tentativo di rimettere in piedi il match.