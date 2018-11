Champions League | Barcellona, l’ex Inter fa crack, per lui girone finito

Ufficiale, Coutinho out 3 settimane

Tramite un comunicato ufficiale, il Barcellona, ha fatto sapere che, l’ex nerazzurro Philippe Coutinho, dovrà assentarsi dai campi da gioco per 3 settimane. Non prenderà più parte, almeno per la fase a gironi, a questa Champions League. Non è una buona notizia neanche per i nerazzurri, visto che i blaugrana dovranno affrontare le dirette avversarie dell’Inter senza Coutinho.

Leggi anche: Inter Store | La maglia della Champions League è “difettosa” ecco perché

Il comunicato

“I test svolti giovedì mattina hanno confermato che Philippe Coutinho ha una piccola rottura nel bicipite femorale della gamba sinistra. Rimarrà fuori per circa due o tre settimane”.

Fonte: Barcellona