Champions: Il City rischia l’esclusione

(Champions) La Gazzetta dello Sport riporta una notizia che sta facendo il giro del mondo in queste ore. Dall’Inghilterra si è diffusa la voce che il Manchester City starebbe rischiando seriamente una sanzione gravissima da parte dell’Uefa.

Tutto nasce dalle rivelazioni di Football Leaks che aveva denunciato comportamenti contabili scorretti da parte del City. “Secondo la stampa britannica, presto la squadra allenata da Pep Guardiola conoscerà il suo destino, dopo che la Uefa sta per concludere un’indagine sulla sua condotta finanziaria. Qualora gli organi inquirenti trovassero le prove delle violazioni e dell’aggiramento delle regole del Fair Play Finanziario, come denunciato da Football Leaks, scatterebbe in automatico l’esclusione da ogni competizione Uefa, fin dall’anno prossimo”.

Nello specifico l’accusa rivolta al club di Pep Guardiola riguarda alcune operazioni finanziarie contabilizzate nell’anno 2014 giudicate del tutto contrarie a quanto previsto dal FFP. Secondo la Gazzetta la società inglese “ proprio per scongiurare l’esclusione dalle coppe europee, avrebbe messo a bilancio finte sponsorizzazioni”. In Inghilterra si parla di indagini ormai in via di conclusione e le stesse voci danno per scontato che gli inquirenti stiano per formalizzare la richiesta di punire il club.

(Fonte Gazzetta.it)