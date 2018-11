Champions: Inter agli Ottavi se… Ecco le possibili combinazioni!

La qualificazione ottenuta martedì sera da Juventus e Roma non è stata di buon auspicio per le altre due squadre italiane impegnate in Champions League. Mercoledì infatti non è stata una serata benevola per Inter e Napoli, che hanno perso l’occasione di passare il turno con una giornata d’anticipo.

Tutto rimandato alla sesta e ultima giornata quindi, in programma il prossimo 11 dicembre e che vedrà i neroazzurri impegnati a San Siro con il PSV, mentre il Napoli giocherà ad Anfield contro il Liverpool.

Inter agli Ottavi se… Le possibili combinazioni

La sconfitta di Wembley ha portato il Tottenham a 7 punti in classifica, al pari con i neroazzurri che risultano attualmente terzi: l 2-2 degli inglesi a San Siro premia infatti il Tottenham in virtù dello scontro diretto.

Nell’ultimo turno del girone gli Spurs andranno in scena al Camp Nou dove affronteranno un Barcellona già qualificato, mentre i neroazzurri sfideranno il PSV in casa. Per passare il turno l’Inter dovrà assolutamente battere il PSV, e sperare che il Tottenham non vinca in Spagna.

Se i neroazzurri dovessero pareggiare in casa con gli olandesi, per un passaggio del turno bisognerà comunque affidarsi alla sconfitta degli inglesi da parte di Messi e compagni. Se il Tottenham dovesse fare l’impresa in Spagna, per la squadra di Spalletti si apriranno le porte dell’Europa League,

LA CLASSIFICA, GRUPPO B:

13 Barcellona

7 Tottenham

7 Inter 7

1 PSV Eindhoven