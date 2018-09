Champions, il Tottenham con tante assenze: i bollettini medici

L‘Inter esordirà in Champions League martedì alle ore 18.55. Cattive notizie per gli “Spurs” in arrivo da un’infermeria sovraffollata. Nel turno della Nations League hanno avuto problemi muscolari il portiere LLoris ed il talento inglese Dele Alli. Il centrocampista ha anche lasciato il ritiro prima del match contro la Svizzera.

Il calciatore non sarà a disposizione di Pochettino per questo fine settimana nel delicato match contro il Liverpool. L’allenatore argentino si è detto amareggiato perché non spera di recuperare il ragazzo nemmeno per l’impegno europeo.

Pessime notizie anche per l’estremo difensore francese che non ha superato l’infortunio alla coscia e salterà sicuramente le prossime due gare così da averne ancora per almeno un mese. L‘Inter segue la vicenda da vicino e prende sempre più coraggio in vista di un girone davvero complicato. Barcellona e PSV le altre squadre presenti nel gruppo B.

TEAM NEWS:

👤 @dele_official (hamstring) unavailable this weekend.

👤 Hugo Lloris (thigh) unavailable and expected to be out for several weeks.

👤 @JuanMFoyth (thigh) returned to training last week.

👤 @MoussaSissoko (hamstring) expected to return to training next week. pic.twitter.com/zUBDxf7hZe

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 13, 2018