Ceccarini fa sognare per il mercato di gennaio: “All’Inter può arrivare…”

Ceccarini fa sognare in vista del prossimo mercato di gennaio

L’Inter ha vissuto da protagonista l’ultima sessione di calciomercato, in cui sono arrivati ben 7 giocatori a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato su TuttoMercatoWeb da Niccolò Ceccarini però anche a gennaio ci si può aspettare qualche grande colpo. In particolare il nome sarebbe sempre il solito, ossia quello di Luka Modric. L’Inter è pronta a ridare vita a gennaio al tormentone estivo che si è concluso in maniera negativa per i nerazzurri dopo aver tenuto il mondo calcistico con il fiato sospeso.

Stando a Ceccarini la volontà del presidente Florentino Perez sarebbe immutata nel voler trattenere il suo pupillo. Tuttavia il rinnovo tra il croato e il suo club non è ancora avvenuto, e questo apre la strada inevitabilmente ad un possibile addio. E la speranza, e ciò su cui si concentreranno gli sforzi di Ausilio, consiste nella possibilità di portare Modric a Milano già tra quattro mesi.

L’attenzione al momento però in casa Inter sembra essere concentrata principalmente su due rinnovi, ossia quelli del capitano Mauro Icardi e di Milan Skriniar.