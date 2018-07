C’è il prezzo, 35 milioni, c’è l’acquirente. Il centrocampista può salutare l’Inter

Calciomercato Inter: Vecino può partire

(Calciomercato Inter) Matias Vecino non sarà in campo stasera a Nizza nella prima partita della ICC 2018 contro il Chelsea. L’eroe dell’Olimpico sta ancora godendosi gli ultimi giorni di ferie dopo il mondiale disputato con la sua nazionale. Dispiace ai tifosi nerazzurri non vederlo in campo ma sarà senz’altro rammaricato anche un suo grande ed importante estimatore, quel Maurizio Sarri che stasera guiderà i Blues.

Sarri ha avuto con sè Vecino nella sua esperienza all’Empoli e non ha mai fatto mistero di considerarlo uno dei centrocampisti più adatti al suo modo di fare calcio. Non per niente anche lo scorso anno l’Inter si trovò a battagliare proprio con il suo Napoli per strappare l’urugiaiano alla Fiorentina. Proprio il Chelsea di Sarri lo sta seguendo con attenzione da quando il mister valdarnese è arrivato a Londra e la partita di stasera potrebbe rappresentare il momento topico per l’ eventuale definizione dell’affare.

Nella logica del FFP

Il sito Calciomercato.com si sofferma ad analizzare proprio la posizione di Vecino in seno alla rosa nerazzurra anche in ottica mercato.

“Vecino non è però ritenuto incedibile dall’Inter. Il motivo? Sempre lo stesso ovvero il Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa che impone limitazioni al tetto degli ammortamenti. L’uruguaiano, arrivato soltanto un anno fa dalla Fiorentina, è stato pagato 25 milioni di euro ed è uno dei giocatori che più grava in questo senso a bilancio.

Ausilio chiederà 35 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere a 30 realizzando anche una piccola plusvalenza a bilancio. L’incontro di oggi porrà le basi per aprire o meno una trattativa e dare il via libera, di conseguenza, a un colpo in mediana anche per l’Inter che ha in Barella e Vidal i sogni più importanti.

Fonte Calcionercato.com