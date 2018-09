(CdS) UEFA, ecco le richieste dell’ECA: una è clamorosa

Loading...

UEFA, l’ECA vuole la terza coppa

Sono giorni importanti questi per l’UEFA, chiamata ad accogliere, o a rifiutare, le richieste avanzate dall’ECA. Cos’è l’ECA? E’ l’associazione dei club europei, che ha come scopo quello di proteggere e promuovere il calcio dei club europei. Il presidente di questa associazione è il presidente juventino Andrea Agnelli, succeduto nel 2017 al tedesco ed ex nerazzurro Karl-Heinze Rumenigge.

Passiamo ora alle richieste avanzate dall’ECA, riportate quest’oggi dal Corriere dello Sport. In primis c’è la volontà ampiamente condivisa di avere una nuova competizione europea che andrà ad aggiungersi alla Champions League e all’Europa League. Quindi nel 2021 potrebbe nascere questa nuova competizione, della quale andranno stabiliti i parametri.

Ecco le parole del quotidiano romano: “Restano da stabilire il posizionamento della nuova manifestazione (sarà considerata più o meno importante rispetto all’EL?) e i criteri di ammissione per le formazioni delle varie leghe, ma il passo è stato compiuto e l’European Club Association un’indicazione precisa la darà stamani, nel corso della ventunesima assemblea generale che farà presieduta da Andrea Agnelli nell’anno del decimo compleanno dell’Eca. Ceferin, favorevole al ritorno della terza coppa, non dirà no. L’ufficialità è attesa nei prossimi mesi anche se non va escluso che l’argomento possa essere toccato pure nell’Esecutivo del 27 a Nyon. Di certo non cambierà il format della nuova Champions “4×4””.

C’è la “grana” mercato

Nell’ultima estate abbiamo visto molte leghe decidere per la chiusura anticipata del mercato. L’UEFA non può far nulla in questo, ma l’ECA può servire per far mettere d’accordo le bigs europee, almeno di Italia, Germania, Francia, Spagna e Inghilterra per trovare una data di chiusura comune. Gli allenatori hanno pressato molto i loro club per avere questo risultato. Si lavorerà per cercare una soluzione condivisa.

Questo non è però estendibile a club dell’est, i quali – si legge sul Corriere dello Sport -, non sapendo in agosto se sono qualificati o meno per le competizioni europee, aspettano di saperlo per investire sul mercato.