(CdS) Spalletti, svolta in attacco: la dipendenza è finita

Spalletti, la dipendenza da Perisic e Icardi è finita

L’anno scorso si parlava solo di quello: l’Inter di Spalletti è dipendente da Perisic e Icardi, e probabilmente chi lo diceva aveva anche ragione. In questa stagione però la musica sembra cambiata. Già, perché dal quadro venuto fuori da queste prime sette partite della stagione nerazzurra, emerge una sostanziale novità: la dipendenza dai due è terminata.

Lo dimostra, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la varietà dei marcatori nerazzurri. Perisic e Icardi sono fermi a un gol a testa, mentre hanno trovato la via del gol anche Candreva, a secco nella passata stagione, Nainggolan, Brozovic, De Vrij, Vecino e D’Ambrosio. Nella passata stagione, l’Inter aveva mandato in rete “solo” 6 calciatori: Perisic, Icardi, Vecino, Skriniar, Brozovic, Vecino e D’Ambrosio.

I marcatori sono pressoché gli stessi della passata stagione, ma si sono aggiunti De Vrij, acquistato in estate, e Candreva per i motivi esplicati in precedenza. La varietà di marcatori fa sicuramente bene all’Inter, poiché gli avversari devono guardarsi bene da molti giocatori, piuttosto che da due. Il merito è sicuramente del tecnico di Certaldo che ha diversificato le manovre offensive, riuscendo a mandare in gol due calciatori in più rispetto allo stesso periodo della passata stagione.

Si lavora alla Pinetina

Spalletti intanto sta continuando il suo lavoro sui campi di Appiano Gentile. A tenere banco in questi giorni sono gli infortuni capitati a Miranda e a Vrsaljko. Il centrale brasiliano è stato vittima di un’infiammazione alla caviglia nel pre partita di Inter-Fiorentina, ovviamente saltandola. Joao sta recuperando e, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe farcela per la sfida di sabato contro il Cagliari.

Per quanto riguarda Vrsaljko, che sta smaltendo un problema al ginocchio che si porta dietro dai mondiali di Russia, ci vorrà un po’ più di tempo. Secondo il quotidiano romano, infatti, il suo pieno recupero è previsto per la sfida di Champions contro il PSV o, al più tardi, per la sfida di campionato contro la SPAL.