(CdS) Spalletti, la dirigenza ha deciso il suo futuro

Spalletti rischia

Luciano Spalletti, così come i tifosi nerazzurri, sognava un altro inizio di stagione, un altro avvicinamento alla tanta agognata Champions League. E invece no, è un po’ come se i nerazzurri siano rimasti a Roma, dopo la capocciata di Vecino. Oggi infatti la squadra appare spenta, senza anima, senza cuore.

Mancanze drammatiche per una rosa che partiva con ben altre ambizioni dopo un mercato straordinario. E adesso a rischiare è lo stesso tecnico nerazzurro: se i cattivi risultati continueranno, saluterà. Questo in sintesi il pensiero del Corriere dello Sport, che però specifica: “Per il momento la linea non cambia: massima fiducia al tecnico toscano e al suo gruppo di calciatori”.

Massima fiducia, certo, perché nonostante tutto il gruppo e Luciano la meritano. Quanto è stato fatto nella passata stagione non può certo essere dimenticato dopo due sconfitte in quattro partite. Però, già da domani, la società vuole vedere la squadra dare di più. Vedremo come risponderanno i ragazzi nerazzurri.

Parola d’ordine: “Ripartire”

L’Inter, insieme a Spalletti, adesso deve fare solo una cosa: ripartire. Certo, contro un avversario come il Tottenham non sarà facile, ma vincere una partita così è una di quelle cose che può far svoltare un’intera stagione, e siamo ancora all’inizio. C’è il tempo per rimettere in piedi gli obiettivi stagionali, anche perché le dirette concorrenti per la prossima qualificazione in Champions stanno viaggiando più o meno sui ritmi nerazzurri.

Però serve che la squadra cambi marcia, che assumi una fisionomia ben precisa e che, soprattutto, scenda in campo con la bava alla bocca, pronta a sbranare avversari e critiche. E’ in momenti come questi che si vede se una squadra è “grande” o no,. Bene, l’Inter è all’ennesima prova del nove della sua storia recente. La speranza dei tifosi è che, almeno in questa stagione, questa prova venga superata.