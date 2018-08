(CdS) Spalletti gioca d’attacco, il tecnico ha preferito Keita a Vidal perchè…

Abbondanza per Spalletti in attacco: il tecnico ha voluto espressamente l’ex Lazio

Il Corriere dello Sport, nelle pagine dedicate all’Inter, parla dell’imbarazzo della scelta che ha a disposizione quest’anno Luciano Spalletti nel reparto offensivo.

Rispetto alla scorsa stagione, dove mancavano alternative valide in ogni reparto, il tecnico dell’Inter ha grande abbondanza soprattutto nel reparto offensivo. Contro il Torino, alle spalle di Icardi dovrebbero scendere in campo Politano, Lautaro e Perisic. In panchina andranno Keita, Karamoh e Candreva, pronti a dare il loro contributo a gara iniziata. Con loro anche Nainggolan che una volta che avrà recuperato dall’infortunio si piazzerà sulla trequarti.

L’allenatore ha preferito Keita a Vidal: ecco il motivo

“E’ stato Spalletti a volere più soluzione soprattutto sugli esterni. E così, a Perisic, Candreva e Karamoh si sono aggiunti prima Politano e poi Keita. Anzi, l’ex-laziale è stato l’ultimo arrivare ed è stato preferito ad un centrocampista (Vidal) proprio dal tecnico nerazzurro. Una scelta che è arrivata agli sgoccioli del mercato, quando mancava solo l’ultima amichevole con l’Atletico Madrid. Significa che è stata più ragionata ed è frutto di una necessità colta proprio nelle uscite estive. Per di più Keita ha le caratteristiche per giocare non solo su entrambe le fasce, ma anche da prima e da seconda punta. Comincerà come una sorta di 12° uomo, ma ovviamente con l’obiettivo di entrare quanto prima nel primo undici”, riporta il Corriere dello Sport.