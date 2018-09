(CdS) Skriniar, le sirene della Premier dietro il no al rinnovo

Loading...

Skriniar, Mourinho pressa

E’ notizia di qualche giorno fa il rifiuto di Skriniar alla proposta di rinnovo che ha presentato l’Inter. Proposta che, secondo l’entourage del calciatore, non è sufficiente a rispecchiare il suo valore. Intanto, dall’Inghilterra arriva una voce che spaventa, e non poco, i tifosi interisti. Il Manchester United vuole lo slovacco ed è pronto a portarlo in Premier già a gennaio.

Insomma, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, dietro il rifiuto – momentaneo – ci sarebbe José Mourinho. L’ex allenatore interista ha provato già in estate ad acquistare Milan, senza successo, anche per la ferrea volontà sua di rimanere a Milano. A gennaio cosa succederà? Assulutamente niente, e la conferma è arrivata dallo stesso Skriniar.

«Stiamo parlando del rinnovo con la società e vediamo cosa succederà», queste le sue parole, non una chiusura, ma nemmeno una trattativa in dirittura d’arrivo. La società nerazzurra vuole continuare con lo slovacco, e quindi è altamente probabile che alla fine esaudirà le sue richieste. Un calciatore così non puoi fartelo scappare.

Icardi e Brozo più vicini

Per uno Skriniar nel limbo, ci sono Icardi e Brozo in paradiso. Già, perché i due calciatori sono pronti al rinnovo di contratto con l’Inter. Le loro firme arriveranno a breve. Invece il centrale slovacco dovrà aspettare – si legge sul Corriere dello Sport – un mesetto circa in più rispetto ai suoi compagni di squadra.

La cosa non lo preoccupa, tant’è vero che ha la testa concentrata solo sul campo: «Ci aspettano tante sfide difficili che siamo pronti ad affrontare con lo spirito di fare bene. La vittoria di Bologna ci ha permesso di dimenticare un inizio complicato e ora è necessario avere continuità di risultati».