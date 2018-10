(CdS) San Siro si prepara per derby e Barcellona: nuovi record in arrivo

San Siro, notti di grandi emozioni

San Siro si sta già preparando per le prossime sfide dell’Inter. Prima ci sarà il derby contro i “cugini” rossoneri, poi toccherà al Barcellona di Messi e dell’ex Coutinho. I grandi appuntamenti quindi tornano a “La Scala del Calcio”, dopo qualche stagione di assenza. E i tifosi nerazzurri saranno prontissimi, dopo averlo dimostrato in partite “meno importanti”.

Contro il Milan, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Meazza sarà praticamente sold out. Sono attesi, infatti, più di 77mila spettatori sugli spalti a tifare per i propri beniamini o per gli avversari, a seconda della fede calcistica.

Il 6 novembre poi l’Inter raddoppierà con la super sfida contro il Barcellona. Anche in questa occasione il Meazza sarà sold out e, inoltre, questa sfida sarà l’occasione per ritoccare il record di incassi della sua storia. Record stabilito lo scorso campionato in Inter-Juventus, quando la società nerazzurra incassò cira 5,3 milioni di euro.

Domani la ripresa

L’Inter, nell’attesa di ritornare a San Siro per il derby contro il Milan, domani si ritroverà alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti. Ci sarà Vrsaljko, che è stato risparmiato dal ct croato Dalic a causa dei recenti problemi al ginocchio. Ma l’Inter spera che Dalic risparmierà anche Marcelo Brozovic, che ha saltato la trasferta di Ferrara a causa di una leggera distrazione muscolare.

Anche D’Ambrosio, non al top, è stato rispedito alla Pinetina dal ct azzurro Roberto Mancini. Nainggolan invece, che ha dato l’addio alla nazionale belga, sarà regolarmente sui campi del Suning Training Center.