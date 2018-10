(CdS) Real, gelo tra Lopetegui e Modric: Inter a gennaio? La situazione

Real, gelo tra Modric e Lopetegui

Non è un periodo felice per il Real Madrid, in campo e fuori. Gli ultimi risultati sono stati deludenti, su tutti la sconfitta in Champions contro il CSKA Mosca. I tifosi intanto continuano a dedicare cori e attenzioni a Cristiano Ronaldo , ormai passato alla Juventus, e Lopetegui ha il suo bel daffare per tenere a bada gli animi all’interno dello spogliatoio.

Come se non bastasse, anche Luka Modric sta passando un brutto periodo. Il centrocampista croato, a lungo inseguito dall’Inter nel corso dell’estate, non va per niente d’accordo con il nuovo tecnico delle merengues. Per capire il perché basta leggere un dato, riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Don Balon in Spagna parla di caso legato al croato che avrebbe avuto un duro faccia a faccia con l’ex ct della Spagna. Motivo del contendere? L’utilizzo di Lopetegui che sta dosando le energie di Luka, finora in carriera abituato a giocare sempre e in queste prime 11 gare di inizio di stagione entrato quattro volte dalla panchina e sostituito in altre cinque occasioni”.

Insomma, Modric non si aspettava certo un trattamento da questo tipo e, forse, sta pensando che avrebbe dovuto insistere maggiormente per cambiare aria e approdare, appunto, in nerazzurro. L’Inter continua a monitorare la situazione legata al 10 del Madrid, ma la situazione è ancora in divenire.

Inter alla finestra, ma…

L’Inter osserva Modric e le sue (dis)avventure al Real ma, al momento, è difficile che possa esserci un ritorno di fiamma. Il perché lo spiega il Corriere dello Sport: “Ipotizzare un ritorno di fiamma tra l’Inter e Modric non è facile visti i rapporti gelidi tra i due club dopo la denuncia alla Fifa di Perez”.

Difficile quindi che i due club possano tornare a trattare per il fuoriclasse croato. Più probabile che Ausilio viri su altri nomi: su tutti quello di Frankie De Jong, talentuosissimo centrocampista olandese in forza all’Ajax, che però piace anche al Barcellona e ha una valutazione altissima (oltre 50 milioni di euro, ndr).