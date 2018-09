(CdS) Primavera, si riparte oggi con l’Inter: i gioiellini da tenere d’occhio

Primavera, si parte con l’Inter

Il campionato Primavera parte da dove aveva concluso, dall’Inter campione d’Italia. Già, perché saranno proprio i giovani nerazzurri ad aprire le danze: appuntamento oggi alle ore 15 sulla pagina facebook ufficiale interista per seguire live la sfida contro il Cagliari. Molte cose però sono cambiate. Ad esempio, sulla panchina interista non siede più Stefano Vecchi, passato al Venezia, ma c’è Armando Madonna.

Il nuovo tecnico è chiamato a ripercorrere le orme del suo predecessore, ma non sarà facile perché Vecchi ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Inoltre, il mercato estivo ha costretto la società interista a cedere diversi pezzi pregiati che, nello scorso anno avevano fatto la differenza, su tutti, Bettella, Zaniolo e Odgaard.

Madonna potrà contare su Colidio, uomo delle finali nerazzurre nella passata stagione, e sul neo acquisto Eddy Salcedo, attaccante italo-colombiano di straordinario talento, arrivato in estate dal Genoa. Insomma, sarà un campionato decisamente complicato per il nuovo tecnico interista, chiamato a dare il via ad un nuovo ciclo.

I gioiellini da tenere d’occhio

Il campionato Primavera è da sempre la miglior vetrina per i giovani talenti che vogliono mettersi in mostra. Quest’anno, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci saranno diversi talenti. Quelli dell’Inter li conosciamo già, andiamo a vedere quelli delle altre squadre.

Occhio ad Alessio Riccardi della Roma, una delle cantere più prestigiose del calcio italiano. Manolo Portanova, figlio di Daniele che ha militano nel Siena e nel Bologna, gioca nella Juventus ed è un calciatore di grande talento. Infine, troviamo Montiel e Meli della Fiorentina, altra grande cantera, pronti a incantare in giro per l’Italia.