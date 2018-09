(CDS) Prima la Samp, poi il CdA, l’Inter è pronta a cambiare presidente

Inter – Vincere con la Samp per dare continuità, pronto il cambio al vertice

Prima il campo, poi via ad alcuni cambi societari. Così riporta il Corriere dello Sport, in edicola stamane, si terrà venerdì il Consiglio di Amministrazione dell’Inter.

Tra gli argomenti del giorno, l’approvazione del bilancio della stagione 2017/18 a fine ottobre, quando si discuterà anche del nuovo presidente: il mandato di Thohir è in scadenza, e ogni scenario è possibile. Non filtrano particolari notizie in merito.

Thohir non ci sarà, ma la cessione delle quote va a rilento

Queste le parole del quotidiano: “Venerdì è infatti in programma il cda societario nel quale si parlerà del bilancio 2017-18, che dovrà essere approvato dall’assemblea degli azionisti nerazzurri, in programma come da tradizione entro la fine di ottobre. Sarà in passivo, ma i conti per il Fpf dell’Uefa saranno a posto.

Non ci sarà Thohir, collegato in videoconferenza, mentre non mancherà Steven Zhang, che oggi invece, molto probabilmente, non sarà al Ferraris. Nell’assemblea di fine ottobre dovrà essere nominato un nuovo presidente, visto che il mandato triennale dell’indonesiano è in scadenza, come i nuovi componenti del consiglio d’amministrazione (potrebbero anche essere confermati tutti o buona parte degli attuali). La trattativa per il passaggio delle quote da Thohir a Suning va a rilento”.

Fonte: CDS