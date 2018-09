CdS, moviola esagerata su Spalletti: servirebbe una prova tv…

Inter: troppa var

L’Inter ha vinto all’ultimo respiro il match contro la Sampdoria grazie al gol di Marcelo Brozovic. Una gara tutt’altro che noiosa, nella quale la VAR è stata la protagonista in assoluto. Tante le interruzioni tra le reti annullate all’Inter e quella non convalidata a Defrel. Scelte assolutamente giusta anche se, in alcuni casi e in altrettante situazioni, la nuova tecnologia sembra funzionare ad intermittenza.

Anche sul gol regolare è accaduto l’ennesimo episodio contro l’Inter. Il tecnico Luciano Spalletti è stato espulso per aver esultato in maniera troppo accesa. Peccato che i direttori di gara non abbiano capito davvero l’intenzione di quel gesto. Come riporta il Corriere dello Sport:

“Mah… Servirebbe una prova tv al contrario.”

Il gesto non era affatto provocatorio nè rivolto all’arbitro ma si sa: “la fortuna non abita in casa Inter”.