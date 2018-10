(CdS) Mercato Inter, è supersfida con il Milan per il centrocampista

Mercato Inter, fari su Barella

Mercato Inter – La società nerazzurra sta lavorando già da ora in vista del mercato di gennaio che, così come quello estivo, sarà decurtato. Quindi meglio avere le idee chiare e imbastire le trattative adesso, perché a gennaio potrebbe essere troppo tardi. Lo dimostra l’incontro avvenuto ieri alla Pinetina tra Ausilio e Paolo Beltrami, agente di Radja Nainggolan ma non solo…

Beltrami è infatti anche l’agente di Nicolò Barella, talento italiano che sta incantando le big italiane ed estere. L’Inter è forte sul giocatore e vorrebbe portarlo a Milano già a gennaio. Il presidente del Cagliari Giulini però non è dello stesso avviso e, infatti, ha sparato altissimo per spaventare le eventuali acquirenti: 65 milioni.

Lo stesso Giulini però in passato (ai tempi di Moratti, ndr) è stato membro del cda dell’Inter, quindi potrebbe avere un occhio di riguardo per la sua vecchia società. Intanto Ausilio e gli uomini mercato nerazzurro continuano a monitorare la situazione cercando di trovare una formula che possa accontentare il Cagliari e la stessa società nerazzurra.

Occhio al Milan

Mercato Inter – L’Inter però non è l’unica squadra ad aver messo gli occhi addosso a Barella. C’era la Juve su di lui, ma adesso sembra un po’ più defilata, ma adesso c’è il Milan di Leonardo che pare intenzionato a fare sul serio. Paquetà quindi non sarà l’unico acquisto del mercato invernale rossonero.

Gli 007 rossoneri, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono stati a Chorzow per osservare da vicino il ragazzo in occasione dell’incontro Polonia-Italia. I report ovviamente sono stati tutti positivi. Il ragazzo ha sorpeso per la sua maturità: sembrava un veterano in campo, nonostante i suoi 21 anni e nonostante quella contro i polacchi fosse solo la sua seconda presenza con la maglia azzurra. Lui intanto continua a pensare al Cagliari e non si fa distrarre da queste voci di mercato. E, se potesse scegliere, sceglierebbe il nerazzurro visto lo straordinario rapporto che lega il ragazzo a Radja Nainggolan.