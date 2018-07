(CdS) Malcom all’Inter? Ci siamo: la conferma arriva dal Brasile

Malcom all’Inter? Ci siamo…

Ormai non ci sono più segreti né dubbi di sorta: è Malcom il prescelto da Ausilio e Spalletti per il ruolo di esterno destro. Il Corriere dello Sport in edicola oggi assicura che le parti sono ormai vicinissime.

Ecco le parole del quotidiano romano: “In Brasile parlano di una trattativa per portare il girondino all’Inter ancora molto calda. La conferma arriva indirettamente dal Corinthians che, avendo cresciuto l’esterno del Bordeaux, è interessato al finale della storia. Perché? I tricolori avrebbero una percentuale in caso di cessione e se il prezzo del cartellino sarà di 40 milioni incasseranno 1,4 milioni”.

Trattativa quindi quasi vicina a una svolta felice per tutti: il ragazzo che verrebbe in Italia a calcare palcoscenici più prestigiosi, il Bordeaux che vedrebbe entrare nelle sue casse ben 40 milioni di euro, e l’Inter che si assicurerebbe uno dei talenti più cristallini dell’intero panorama mondiale. In realtà però la trattativa non è così avanzata. Anzi, al momento si trova in una vera e propria fase di stallo.

…quasi

Malcom vuole venire all’Inter ed è stato rassicurato sul fatto che alla fine della storia vestirà il nerazzurro. Al momento, come detto, però la trattativa tra transalpini e milanesi sta vivendo una fase di stallo. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti: “In realtà, pur continuando a lavorare sull’operazione, Ausilio non ha ancora deciso di forzare anche perché deve prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto e il Bordeaux non accetta questa formula”.

Il prestito con diritto di riscatto non convince i transalpini. L’Inter però non può fare offerte diverse da questa. Cosa significa questo? Che salta tutto? No, anzi. La soluzione è più semplice di quanto si possa pensare. Infatti, basterebbe che la società nerazzurra alzasse la parte fissa (ovvero l’onerosità del prestito) di qualche milione. Ausilio al momento è fermo a un’offerta di 10+30. Se arrivasse a offrire 14/15 milioni di parte fissa, abbassando così la cifra per il riscatto, l’operazione potrebbe finalmente andare in porto.