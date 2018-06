(CdS) L’Inter vuole chiudere la trattativa per l’attaccante italiano

L’Inter vuole chiudere a tutti i costi

Il mercato dell’Inter continua ad entusiasmare i tifosi. Ora un’altra trattativa in via di chiusura per i nerazzurri.

Dall’inizio del mese di giugno l’Inter aveva chiare le idee per il mercato. I soli da investire sarebbero stati contati e la priorità sarebbe dovuta essere quella di vendere. I nerazzurri, guidati da Piero Ausilio, sono riusciti a fare qualcosa di meglio. Prima si è pensato alla difesa con i due colpi a parametro zero, poi l’arrivo di Radja Nainggolan per necessità di un leader. Ora ci sono solo due posti vacanti: l’esterno d’attacco e quello difensivo, entrambi sul lato destro del campo.

Le trattative non mancano per entrambi i ruoli ma, quello di esterno d’attacco, potrebbe occuparsi a breve. L’Inter, infatti, si sta avvicinando alla chiusura per Matteo Politano, esterno d’attacco e seconda punta del Sassuolo. Il club neroverde, anche per avvicinarsi alla richiesta di Politano di andare in un top club, ha abbassato le proprie pretese lasciando all’Inter la possibilità di trattare per il giocatore.

Il futuro di Matteo Politano all’Inter

A destra, dopo la brutta stagione di Antonio Candreva, c’è spazio per chiunque. Non è ancora stata bloccata la trattativa per Malcom, i nerazzurri sperano di poter investire su entrambi.

Con Politano la fascia destra guadagnerebbe in velocità e pericolosità dai cross, per non parlare della fame del ragazzo che spesso si trova vicino alla porta per concludere