(CdS) L’Inter punta i terzini. L’obiettivo arriva dalla Spagna

L’Inter punta ai terzini

Per migliorare la squadra l’Inter continua la sua ricerca per il lato destro della difesa. Si stringe sull’obiettivo della Spagna.

L’Inter ha ancora uno spazio da riempire: quello del terzino destro titolare. Con l’addio di Joao Cancelo i nerazzurri devono, a tutti i costi, trovare un terzino in grado di spingere e senza troppe defezioni difensive da dover correggere. Nel frattempo Piero Ausilio sta monitorando due situazioni contemporaneamente: la prima è quella di Alessandro Florenzi, la seconda è Sime Vrsaljko.

Il primo obiettivo dei nerazzurri è, senza dubbio, il terzino della Roma. L’italiano è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare per restare in giallorosso. Per quanto riguarda il terzino croato, invece, ci sono i problemi del costo del cartellino. L’Atletico Madrid non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare il terzino ex Sassuolo. Sembra che i nerazzurri debbano aspettare che, almeno uno dei due terzini, manifesti la propria volontà di cambiare società e di trasferirsi in quella nerazzurra.

Il futuro dell’Inter

Entrambe le opzioni per la fascia destra sono ottimi terzini in grado di giocare entrambe le fasi. La qualità di Florenzi, oltretutto, è quella di saper giocare più di un ruolo e, quindi, Luciano Spalletti potrebbe considerarlo il proprio Jolly.

Le notizie sui terzini arriveranno, probabilmente, settimana prossima.