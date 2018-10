(CdS) Inter, Thohir vicinissimo all’addio: ecco a chi finirà il suo 31%

Inter, Thohir vicinissimo all’addio

L’Inter è pronta a sfidare, questa sera, il PSV a Eindhoven, mentre fuori dal campo vengono decise le ultime strategie societarie. Marotta è pronto ad entrare nell’organigramma societario nerazzuro, Thohir invece è pronto ad uscirne. Già perché, com’è ormai arcinoto, il tycoon indonesiano non sarà più il presidente nerazzurro. La sua carica passerà a Steven Zhang, sempre più al centro del progetto interista.

Questo passaggio di consegne certifica la voglia di continuare a investire da parte di Suning e, inoltre, l’allontanamento da Milano e dall’universo nerazzurro da parte di Thohir, che da molto ormai non si vede nemmeno a San Siro. Colpa degli impegni nella sua Indonesia, colpa dell’organizzazione degli Asian Games, colpa del suo fiuto per gli affari che lo sta dirottando altrove.

Sì perché, è notizia di qualche giorno fa, Thohir sarebbe interessato ad acquistare un club inglese, l’Oxford United, militante nella terza serie. Tutti segnali che portano a un definitivo allontanamento dalla società interista, che sta già organizzando il futuro senza di lui. Resta soltanto una cosa da mettere a posto: le sue quote.

Trattativa con Suning entra nella fase calda

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela che la trattativa tra Thohir e Suning per l’acquisto delle quote societarie dell’indonesiano è entrata nella fase calda. Addirittura, si parla della volontà da parte della multinazionale cinese di chiudere l’operazione entro il 26 ottobre, giorno in cui si svolgerà il cda nerazzurro.

Data che dovrebbe vedere anche l’approdo in nerazzurro di Beppe Marotta. Una vera e propria rivoluzione societaria, in positivo però. Suning vuol fare le cose in grande e i fatti recenti lo dimostrano. Il futuro appare sempre più roseo e, finalmente, all’orizzonte si scorgono obiettivi importanti.