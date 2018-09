(CdS) Inter, servono i gol: Spalletti ha la ricetta giusta

Loading...

Inter, Spalletti chiede più gol

L’Inter, in questo inizio di stagione, ha faticato a trovare la via del gol. Certo, i 5 gol in 3 partite non sono da “buttare”, ma per il potenziale offensivo presente in rosa, si può certamente fare di più. Spalletti questo lo fa e ha chiesto a un giocatore in particolare di segnare: Keita Balde. Il senegalese, complice la contemporanea assenza di Icardi e Lautaro, si appresta a giocare la seconda partita da titolare di fila da prima punta.

Un ruolo che conosce bene poiché l’ha interpretato più volte in passato, anche nella scorsa stagione a Monaco. Contro il Bologna è arrivata una prova discreta, ma gridano ancora giustizia le due palle gol divorate dall’ex Lazio. Ecco, questi sono gli errori che Keita non deve più commettere. Sbagliare gol è normale anche per gli attaccanti più quotati, ma se ti capitano due occasioni colossali, almeno una devi buttarla dentro.

Proprio questo gli chiede Spalletti: gol. E il senegalese è uno che i gol li sa fare: 16 gol nell’ultima stagione disputata in Serie A, 8 nella scorsa stagione in Ligue 1. La prima gara senza gol non basta per emettere sentenze. Ci sarà tempo e modo per Keita di sbloccarsi. Quel che è certo è che deve farlo nel più breve tempo possibile. Dal Madagascar sono giunte le immagini del suo straordinario gol segnato con la sua nazionale: progressione palla al piede e tiro imparabile. Tutto ciò che Spalletti, e i tifosi, vogliono vedere da lui.

Esperienza europea

Keita è uno dei pochi tra i calciatori presenti nella rosa dell’Inter ad avere esperienza europea. Nella passata stagione, infatti, con la maglia del Monaco ha disputato tutte le partite del girone. Alla fine la qualificazione per i monegaschi non è arrivata, ma i nerazzurri hanno bisogno proprio di esperienza.

Le sue otto presenze in Champions – due con la Lazio, nel corso delle quali ha messo a segno 1 gol, e sei, appunto, con il Monaco – sono oro colato per una rosa di esordienti, o quasi.