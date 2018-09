(CdS) Inter seconda in Serie A: la speciale classifica che fa sorridere

L’Inter è seconda Serie A. Una speciale graduatoria premia la squadra di Spalletti, al di là della classifica ufficiale. I numeri parlano chiaro.

L’Inter riparte dal Parma. Sulla scia del successo ottenuto a Bologna. La squadra di Spalletti vuole confermarsi davanti al proprio pubblico. Nel frattempo, l’allenatore toscano può sorridere, o forse non troppo, per un dato ufficiale che premia la squadra nerazzurra tra tutte le squadre di Serie A o quasi.

Inter seconda in Serie A per possesso palla più alto. Solo la Juve ha fatto meglio.

Secondo i dati forniti dal Corriere dello Sport, l’Inter è la seconda squadra in Serie A per possesso palla più alto dopo le prime tre giornate di campionato. 63% di possesso palla realizzato durante i match come Sassuolo, Torino e Bologna. Solo la Juve è riuscita a fare di meglio.

Un segnale positivo? Certamente sì, ma dipende dai punti di vista. Spalletti può e deve ripartire anche da qui. Con un Brozovic in più (primo per palloni toccati nella trequarti avversaria e per km percorsi) ed un centrocampo più tecnico, è maggiormente possibile.