(CdS) Inter: prima a San Siro per il suo trascinatore

Inter: Nainggolan alla prima a San Siro. Dubbio Icardi dal primo minuto

(Inter) Sarà la prima di Nainggolan a San Siro. La prima da titolare nello stadio che prende il nome da Giuseppe Meazza. L’Intersimo non è mai mancato e oggi, visto che l’obbiettivo è quello di crescere, il livello è ancora più in alto delle stelle. Il progresso, pur se lento, sta portando i suoi frutti e la rosa a disposizione di Spalletti è molto più ricca sia in termini di qualità che di quantità.

Il belga è il pupillo del tecnico toscano. La trequarti è il suo habitat e a Bologna è riuscito a sbloccare una partita con un gol nello stretto di pregevole fattura. <<Sono tutti forti per vestire il nerazzurro>> dice Spalletti. Infatti se Icardi non partirà dal primo minuto, Keita lo sostituirà mettendo dentro caratteristiche diverse rispetto al bomber argentino. C’è un percorso da seguire e prima di puntare a certi traguardi, bisogna rincorrere la riconferma. Sarà infatti fondamentale saper gestire le forze in redazione anche al nuovo impegno in Europa.