(CdS) Inter in pole su De Vrij, che vuole restare in Italia. Il Napoli…

De Vrij vuole la serie A

Le recenti dichiarazioni di De Vrij di non rinnovare il contratto con la Lazio ha aperto un’asta tra le pretendenti interessate al giocatore. Come riportato dal Corriere dello Sport l’Inter è in pole position per il difensore laziale, che la prossima stagione sarà acquisibile a parametro zero. I nerazzurri devono guardarsi dalla concorrenza del Napoli, che ha preso informazioni. Al momento la Juventus aspetta, forte del suo maggior appeal che gli farebbe superare la concorrenza. Ci sono anche squadre straniere interessate, come lo Zenit e l’Atletico Madrid ma al momento il futuro di De Vrij è orientatato in Italia.

Le richieste dell’agente

Ben note sono le condizioni dell’entourage dell’olandese per assicurarsi le prestazioni del ragazzo: 5,8 milioni di euro di commissione, più uno stipendio al giocatore che parta da una base di 4 milioni più bonus a stagione. Lo stipendio è alla portata dei nerazzurri, decisi a piazzare il colpo per rinforzare il proprio reparto difensivo.

(Fonte: Corriere dello Sport)