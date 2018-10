(CdS) Inter, per il Milan hai un’arma in più: Nainggolan, l’esperto di Derby

Inter, Nainggolan per il derby

L’Inter in estate ha acquistato Nainggolan con un obiettivo ben preciso: aumentare la personalità della squadra e il suo spessore tecnico. Obiettivo raggiunto già in questi primi mesi di stagione. Domenica 24 però il belga sarà chiamato a dare ai suoi compagni tutta l’esperienza necessaria per affrontare una partita decisamente complicata: il derby di Milano.

Lui, a Roma, di derby ne ha giocati tanti e si potrebbe addirittura definire un esperto del settore. Il motivo? Lo score assolutamente positivo nei derby romani. Nainggolan, infatti, con la maglia della Roma addosso, ha giocato 10 stracittadine romane, vincendone 6, pareggiandone 2 e perdendone 2. Un ottimo trend da mantenere anche a Milano.

Servirà il miglior Ninja che, per la verità, secondo il Corriere dello Sport, si è visto solo contro il PSV in Champions League. A contorno una serie di prestazioni arrancanti che hanno evidenziato i limiti fisici del trequartistsa interista. Il motivo è sicuramente da ricercare nell’infortunio muscolare capitatogli durante la seconda amichevole stagionale. Infortunio che, praticamente, gli ha fatto saltare la preparazione estiva.

Due settimane importanti

Nainggolan, com’è noto, ha dato l’addio alla nazionale belga a causa della mancata convocazione al mondiale di Russia di quest’estate. Quindi, in queste due settimane, potrà lavorare con calma e attenzione ad Appiano, sotto gli occhi attenti di mister Luciano Spalletti, per migliorare la propria condizione fisica.

Il Milan sarà un avversario molto difficile da battere. Se poi si tiene presente che da quando i rossoneri sono guidati da Gattuso non hanno mai perso un derby (uno vinto ai rigori in coppa Italia, uno pareggiato in campionato, ndr), diventa ancor più palese la complessità di questa sfida. Fortunatamente i nerazzurri giocheranno in casa, avrà dalla sua gran parte del pubblico, ciò genererà un’atmosfera magica che galvanizza giocatori come Nainggolan, chiamato a prendersi definitivamente l’Inter.