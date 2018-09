(CdS) Inter, ottime notizie dall’infermeria: calciatore recuperato

Inter, un’estate di infortuni

L’Inter ha avuto a che fare con diversi infortuni nel corso di questo inizio di stagione. In principio fu quello di Radja Nainggolan, che si infortunò nel corso della seconda amichevole stagionale a luglio. Poi toccò a Skriniar, che saltò la prima di campionato. Poi a Icardi e Lautaro, con l’ex Racing ancora alle prese con il pieno recupero, nonostante sabato sia arrivata la convocazione.

Infine – gli scongiuri ai tifosi nerazzurri sono consentiti – è toccato a Vrsaljko e D’Ambrosio, che hanno costretto Spalletti a puntare su Skriniar terzino nella delicata sfida di Champions League contro il Tottenham. Insomma, una serie di handicap con i quali Spalletti ha dovuto convivere e che hanno contribuito senza dubbio a far perdere dei punti alla squadra nerazzurra.

Adesso però il peggio sembra passato, molti degli acciaccati citati sono del tutto recuperati, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ce n’è uno però che non sta ancora benissimo: stiamo parlando di Sime Vrsaljko, infortunatosi durante una sfida con la sua nazionale.

Le condizioni di Vrsaljko

L’Inter può gioire: secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Sime Vrsaljko sarebbe vicinissimo al pieno recupero. Il suo ritorno in campo è previsto per sabato, quando i nerazzurri affronteranno il Cagliari a San Siro, o, nella peggiore delle ipotesi, per la sfida Champions contro il PSV.

Spalletti quindi si troverà, a partire da sabato, con tutti gli effettivi a disposizione. Certo, qualcuno sarà più indietro rispetto ad altri dal punto di vista della condizione, ma adesso il tecnico nerazzurro potrà finalmente scegliere senza doversi preoccupare. Gli infortuni capitano nel corso di una stagione, ma l’Inter sente di aver già dato, giustamente.