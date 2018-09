(CdS) Inter, oggi esami per l’attaccante: c’è preoccupazione

Loading...

Inter, esami per Lautaro

L’Inter sta lavorando ad Appiano Gentile per preparare la partita contro il Parma a San Siro. Partita che potrebbe essere semplice sulla carta, ma che in realtà nasconde più di un’insidia. I giallobl§ son un’ottima squadra e hanno dato parecchio filo da torcere alla Juventus nell’ultimo turno di campionato. E, inoltre, Spalletti avrà a che fare con molti calciatori non al meglio.

Uno su tutti, Lautaro Martinez. Il centravanti argentino ha lasciato la California, dove era in ritiro con la sua nazionale, per far ritorno in Italia a causa del problema al polpaccio che già gli aveva fatto saltare la sfida contro il Bologna. El Toro è arrivato ieri in Italia e questa mattina si sottoporrà a degli esami strumentali per verificare lo stato del suo polpaccio.

Il calciatore aveva male fino a qualche giorno fa, e per questo ha già svolto con lo staff medico argentino delle sedute di massaggi e fisioterapia. Al momento, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la sua presenza contro il Parma è tutt’altro che scontata. Gli esami di oggi, come detto, saranno decisivi per stabilire i tempi di recupero.

Asamoah sta bene

Per un Lautaro acciaccato, l’Inter ritrova un Asamoah in buone condizioni. Buone, non ottime, perché il ghanese non è sceso in campo con la sua nazionale a causa di un fastidio al collo di un piede, lo stesso toccato duro durante la sfida contro il Bologna. Secondo il Corriere dello Sport però non dovrebbero esserci problemi di sorta e sarà sicuramente in campo per Inter-Parma.

Domani invece occhio a Icardi che in Argentina danno come titolare per il match contro la Colombia. Lo staff medico nerazzurro seguirà con attenzione lo sviluppo della partita per verificare le condizioni del capitano interista. Non dimentichiamo, infatti, che Maurito ha saltato la trasferta bolognese a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra.