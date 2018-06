(CdS) Inter, non solo Politano: arriverà un altro esterno. I nomi

Inter, non solo Politano

L’Inter ormai ha chiuso l’operazione Politano con il Sassuolo. L’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. La società neroverde continua a chiedere almeno 32 milioni, Ausilio però continua a offrire 5+20. Sembrerebbe una fase di stallo ma, come detto, è solo il preludio all’ufficialità.

La soluzione a questo “problema”, infatti, secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, verrà trovata aumentando il valore dei giovani che la società nerazzurra inserirà nell’affare. Si tratta di due calciatori tra Zappa, Merola, Odgaard e Gavioli. Aumentando la valutazione di due tra questi calciatori, i nerazzurri avranno le plusvalenze di cui hanno bisogno, e il Sassolo potrà mettere a bilancio una cifra più alta per Politano.

Il funambolo di scuola Roma, quindi, è a un passo dal diventare nerazzurro. Lui però non sarà l’unico esterno che arriverà a Milano. Spalletti infatti ha intenzione di effettuare una vera e propria rivoluzione sulla corsia destra, e pochi di quelli presenti lo scorso anno si “salveranno”.

Malcom o Suso

L’Inter segue con attenzione due profili in particolare: si tratta di Malcom e di Suso. Per quanto riguarda il brasiliano, ogni discorso è stato rimandato a luglio. Ausilio vuole prima sbrigare la pratica plusvalenze e poi, eventualmente, concentrarsi sull’assalto al Bordeaux. Infatti il calciatore domani è atteso nel ritiro dei transalpini.

Per quanto riguarda lo spagnolo del Milan il discorso è apertissimo. Il giocatore, infatti, piace tantissimo a Spalletti e arriverebbe in tandem con Politano. La società rossonera però non vuole cederlo agli acerrimi rivali cittadini e preferirebbe cederlo all’estero (clausola di 40 milioni, ndr). Ausilio però rimane alla finestra e continua a trattare insistentemente con il suo agente, che sta premendo per spostarlo da una parte all’altra di Milano, senza nemmeno incontrare particolari resistenze da parte del calciatore. Chiaro che in questa trattativa potrebbe giocare un ruolo fondamentale sia il cambio di proprietà sia l’eventuale conferma della sanzione annunciata ieri dall’UEFA.